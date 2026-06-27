Nature Photography : चींटी, मकड़ी, सांप और बीटल का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा! देखें VIDEO और Photos

आंखों से जो चींटी काले रंग की एक छोटी सी लाइन बनाकर चलती हुई दिखाई देती है, वही Nir Levi द्वरा शेयर फोटो में चींटी किसी डरावने मॉन्स्टर जैसी नजर आने लगती है। उसके जबड़े, आंखें, सिर और शरीर के छोटे-छोटे हिस्से इतनी साफ दिखाई देते हैं कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही चींटी है, जो अभी कुछ देर पहले जमीन पर चल रही थी। उसके मुंह के पास मौजूद बारीक हिस्से कई छोटे दांतों जैसे दिखाई देते हैं, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना नजर आता है।