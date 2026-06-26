BMI Linked to 19 Cancer : मोटापे से 19 कैंसर का खतरा, चार हैं नए, जून 2026 के शोध में वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

BMI Linked to 19 Cancer In Nature Study : भारत पूरी दुनिया में बच्चों में मोटापे के मामले में दूसरे और महिलाओं में मोटापे के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS)-5 (2019-21) के अनुसार, 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट हैं। अब नेचर मेटाबॉलिज्म (Nature Metabolism) जर्नल में जून 2026 में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि मोटापे से 19 प्रकार के कैंसर का रिस्क रहता है। इनमें से चार नए प्रकार के कैंसर होने का खतरा पहली बार सामने आया है।