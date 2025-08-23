Colorectal Cancer: वैज्ञानिकों ने शोध में पाया, बस इस विटामिन से कैंसर का खतरा 60 % तक कम

Colorectal Cancer: आजकल कई ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो हर एक उम्र में नजर आती हैं और लोग अक्सर छोटी-छोटी सहारा में हो रहे बदलाव को हल्के में ले लेते हैं। जैसे कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर, जो दुनिया में आजकल काफी तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत इस कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा दे रही है। मगर अच्छी बात यह है कि एक रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर शरीर में विटामिन D की कमी न हो तो कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 60% तक घट सकता है।
विटामिन D को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है। धूप से मिलने वाला यह पोषक तत्व शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं में मदद करता है।
अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक विस्तृत अध्ययन में 10,000 से अधिक अध्ययनों को खंगाला गया। इनमें से चुने गए 50 अहम रिसर्च ने यह साफ किया कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन D की मात्रा कम थी, उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा कई गुना ज्यादा था।31 अध्ययनों की मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि जिनके शरीर में विटामिन D का स्तर सबसे ज्यादा था (करीब 80 ng/mL), उनमें कैंसर का खतरा 25% कम था।वहीं, नर्सेज हेल्थ स्टडी में सामने आया कि जिन महिलाओं ने पर्याप्त मात्रा में विटामिन D लिया, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क 58% तक कम था।
विटामिन D की कमी के अलावा कुछ और वजहें भी कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे –
अगर इन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाए और विटामिन D का स्तर सही रखा जाए, तो कैंसर का रिस्क काफी हद तक कम किया जा सकता है।