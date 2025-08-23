Colorectal Cancer: वैज्ञानिकों ने शोध में पाया, बस इस विटामिन से कैंसर का खतरा 60 % तक कम

Colorectal Cancer: आजकल कई ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो हर एक उम्र में नजर आती हैं और लोग अक्सर छोटी-छोटी सहारा में हो रहे बदलाव को हल्के में ले लेते हैं। जैसे कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर, जो दुनिया में आजकल काफी तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत इस कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा दे रही है। मगर अच्छी बात यह है कि एक रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर शरीर में विटामिन D की कमी न हो तो कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 60% तक घट सकता है।