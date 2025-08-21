Daily Bad Habits Cause of Cancer : आपकी रोजाना की आदतें कैसे आपको कैंसर की तरफ धकेल रही है?

दशकों के शोध ने यह स्थापित किया है कि पुराना तनाव शरीर में रासायनिक परिवर्तनों को ट्रिगर करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्मोन और सूजन में वृद्धि, जिससे हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अब कैंसर एक बढ़ती हुई चिंता के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 तक कैंसर के मामलों में 2020 की तुलना में करीब 12.5% बढ़ोतरी हो सकती है।