Office Job Health Tips : आपकी 10 से 6 नौकरी धीरे-धीरे आपको मार रही है, ये 4 आदतें आपको बचा सकती है

Office Job Health Tips : पीठ दर्द, कंधे में अकड़न, घुटनों में दर्द और गर्दन में खिंचाव क्या आपको ये सब जाना-पहचाना लगता है? अगर आपकी 10-6 की नौकरी है और आप अपना ज्यादातर दिन डेस्क पर बिताते हैं, तो ये आपकी कुछ आम शिकायतें हैं। तो सोचिए क्या? आप अकेले नहीं हैं। लाखों ऑफिस कर्मचारी 10-से-6 की नौकरी के छिपे हुए साइड इफेक्ट्स (Side Effects of a 10-6 Job) से जूझ रहे हैं। लेकिन बिना नौकरी छोड़े आप इसको कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? अगर आप 10 से 6 बजे तक बैठकर नौकरी करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पर घबराइए मत, अमेरिका के एक जाने-माने हार्ट सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।