Office Job Health Tips : आपकी 10 से 6 नौकरी धीरे-धीरे आपको मार रही है, ये 4 आदतें आपको बचा सकती है

Office Job Health Tips : अगर आप 10 से 6 की नौकरी करते हैं तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। लेकिन एक जाने-माने हार्ट सर्जन का कहना है कि आप कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इसे ठीक कर सकते हैं।

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Office job health tips
Office job health tips

Office Job Health Tips : पीठ दर्द, कंधे में अकड़न, घुटनों में दर्द और गर्दन में खिंचाव क्या आपको ये सब जाना-पहचाना लगता है? अगर आपकी 10-6 की नौकरी है और आप अपना ज्यादातर दिन डेस्क पर बिताते हैं, तो ये आपकी कुछ आम शिकायतें हैं। तो सोचिए क्या? आप अकेले नहीं हैं। लाखों ऑफिस कर्मचारी 10-से-6 की नौकरी के छिपे हुए साइड इफेक्ट्स (Side Effects of a 10-6 Job) से जूझ रहे हैं। लेकिन बिना नौकरी छोड़े आप इसको कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? अगर आप 10 से 6 बजे तक बैठकर नौकरी करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पर घबराइए मत, अमेरिका के एक जाने-माने हार्ट सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।

10-6 की नौकरी के साइड इफेक्ट्स (Side Effects of a 10-6 Job)

बैठे रहना भी धूम्रपान करने जैसा ही है। आजकल कई नौकरियों में लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जहां कर्मचारी 10 से 12 घंटे तक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। इस लंबे समय तक बैठे रहने से बड़ी-बड़ी कंपनियां लाखों डॉलर कमा सकती हैं लेकिन यह आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।

डॉ. लंदन इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान अपनी सीटों से चिपके रहने के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा, अगर आप हममें से ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो आप अपने जागने के ज्यादातर घंटे काम पर बिताते हैं। और अगर आपकी डेस्क जॉब है तो आप शायद उसमें से ज्यादातर समय बैठे-बैठे बिताते हैं। हम इसके लिए बने ही नहीं हैं।

एक रिसर्च के मुताबिक, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो इससे टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और यहां तक कि मौत का खतरा भी बढ़ सकता है, भले ही आप रोजाना कसरत करते हों।

Office Job Health Tips : अपने 10-6 के नौकरी के माहौल को कैसे स्वस्थ बनाएं?

हर 30 से 60 मिनट में चहल कदमी करें :

हर 30 से 60 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करें और उठें। दो या तीन मिनट टहलें। 10 एयर स्क्वैट्स करें। इससे आपका कोर्टिसोल कम होगा और रक्त संचार बेहतर होगा। हृदय रोग विशेषज्ञ सुझाव देते हैं।

घर का बना खाना खाएं: दोपहर के भोजन के लिए अपना खाना खुद पैक करें। हफ्ते में एक या दो बार भोजन तैयार करके, आप अपनी पोषण योजना पर बने रह पाएंगे और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रलोभन से बच पाएंगे।

हाइड्रेटेड रहें: पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, तब भी जब आपका मन न हो। हल्का निर्जलीकरण भी ध्यान में कमी और थकान बढ़ा सकता है। वे कहते हैं पानी की बोतल पास रखें और दिन भर पानी पीते रहें, भले ही आपको प्यास न लगी हो।'

अपने दिमाग को आराम दें: अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। ऐसी सांस लेने की एक्सरसाइज खोजें जिनमें आप सहज हों कोई माइंडफुलनेस प्रोग्राम करें या बस बाहर निकल जाएं। इससे दिन के दौरान आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने और थोड़ी शांति का माहौल बनाने में मदद मिलेगी।

छोटी-छोटी कोशिशों से आप अपनी 10-6 की जॉब को सेहतमंद बना सकते हैं। इंतजार मत कीजिए, आज ही इन तरीकों को अपनाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

health

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

20 Aug 2025 02:14 pm

Hindi News / Patrika Special / Office Job Health Tips : आपकी 10 से 6 नौकरी धीरे-धीरे आपको मार रही है, ये 4 आदतें आपको बचा सकती है

