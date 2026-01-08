Sex Ratio: हरियाणा में लिंग अनुपात में हुआ जबरदस्त सुधार, पहले राष्ट्रीय औसत से था बहुत पीछे, जानिए दूसरे राज्यों का क्या है हाल?

उन्होंने बताया कि यह नजरिया कि समाज को चलाने वाला पहला व्यक्ति पुरुष है और वही सबकुछ कर सकता है, इस सोच को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमारे रीति-रिवाजों में पुरुषों को हर काम में आगे रखा जाता है। इन रीतियों के बीच हर कोई पलता है और बड़ा होता है और वह यह सब देखते हुए आगे बढ़ता है और इन्हीं बातों से उसकी मानसिकता तैयार होती है। घर चलाने का हक, पॉपर्टी का हक, घर और परिवार में निर्णय लेने का अधिकार आदि। इन बातों को औरतें भी देखती हैं और इससे उनकी कंडीशनिंग होती रहती है। महिलाएं यह समझ बना लेती है कि उनकी समाज और घर में कोई वैल्यू नहीं है। फिर उनको यह लगने लगता है कि बेटी की जब वैल्यू ही नहीं है तो उसे क्यों पैदा करें? इन बातों से पुरुष सत्ता ताकतवर होती जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जेंडर गैप खत्म होगा तो समाज में बराबरी आएगी। इसके साथ समाज में जाति व्यवस्था और दूसरे तरह के छूआछूतों को दूर करने होंगे, तभी बराबरी आएगी।'