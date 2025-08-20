Everyday Medicine Side Effects : कहीं आपकी दवाइयां ही आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं?

अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भनिरोधक गोलियां कई विटामिनों और खनिजों के स्तर को कम कर सकती हैं, जिनमें फोलिक एसिड (फोलेट), विटामिन बी2, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक मानता है और निवारक उपाय के रूप में पूरक आहार लेने की सलाह देता है। इन कमियों का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन गर्भनिरोधक गोलियों में मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में पोषक तत्वों के प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं।