Everyday Medicine Side Effects : कहीं आपकी दवाइयां ही आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं?

Everyday Medicine Side Effects : दवाएं उपचार के लिए होती हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कुछ सामान्य दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल शरीर से जरूरी पोषक तत्व चुपचाप खत्म कर सकती है। समय के साथ, इससे थकान, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों का स्वास्थ्य खराब होना और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं जिन्हें अक्सर असंबंधित स्वास्थ्य समस्याएं समझ लिया जाता है।
कुछ दवाएं शरीर के जरूरी पोषक तत्वों पर असर डालती हैं। जैसे, अगर कोई अक्सर एस्पिरिन खाता है तो इससे शरीर में विटामिन C और आयरन (लोहा) कम हो सकता है।
एस्पिरिन: यह शरीर में विटामिन C और आयरन की कमी कर सकता है। लंबे समय तक रोज़ाना लेने से बुज़ुर्गों में एनीमिया (खून की कमी) का खतरा बढ़ जाता है।
टाइलेनॉल (पैरासिटामोल/एसिटामिनोफेन): यह ग्लूटाथियोन नामक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट को कम कर देता है जिससे लीवर पर असर पड़ सकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भनिरोधक गोलियां कई विटामिनों और खनिजों के स्तर को कम कर सकती हैं, जिनमें फोलिक एसिड (फोलेट), विटामिन बी2, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक मानता है और निवारक उपाय के रूप में पूरक आहार लेने की सलाह देता है। इन कमियों का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन गर्भनिरोधक गोलियों में मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में पोषक तत्वों के प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं।
विटामिन बी12 मेटफॉर्मिन, जिसका बड़े रूप में बी12 की कमी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिका क्षति (न्यूरोपैथी) और भी बदतर हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटफॉर्मिन छोटी आंत में विटामिन बी12 के बंधन और अवशोषण के तरीके में बाधा डालता है।
विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। एंटासिड, खासकर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) और H2 ब्लॉकर्स, पेट के एसिड को कम करते हैं। लेकिन भोजन से विटामिन B12 निकालने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक के स्तर पर भी असर पड़ सकता है, जिससे पोषक तत्वों में असंतुलन पैदा हो सकता है।
CoQ10 स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। हालांकि ये कोएंजाइम Q10 (CoQ10) को भी कम कर सकते हैं, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी एक यौगिक है। CoQ10 के कम स्तर से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या सूजन हो सकती है, जो स्टैटिन के आम दुष्प्रभाव हैं।
एंटीबायोटिक दवाएं हानिकारक बैक्टीरिया के साथ-साथ अच्छे आंत बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। इससे पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है जो आगे चलकर मोटापा, एलर्जी, अस्थमा और मेटाबॉलिज़्म की दिक्कते बढ़ा सकता है।
स्टेरॉयड शरीर के पोषक तत्वों के संतुलन को कई तरह से प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। ये सबसे पहले कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालते हैं और उसकी कमी को बढ़ाते हैं, जो विटामिन डी की कम गतिविधि के साथ मिलकर हड्डियों को कमजोर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ाता है। जैसे-जैसे यह चक्र जारी रहता है, मैग्नीशियम का स्तर भी गिरता जाता है क्योंकि स्टेरॉयड मूत्र उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य पर और असर पड़ता है।