Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Everyday Medicine Side Effects : कहीं आपकी दवाइयां ही आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं?

Everyday Medicine Side Effects : कुछ आम दवाएं लंबे समय तक लेने से शरीर के जरूरी विटामिन और मिनरल्स कम हो सकते हैं। एस्पिरिन विटामिन C और आयरन घटा सकती है। गर्भनिरोधक गोलियां: विटामिन B, C, ज़िंक और मैग्नीशियम कम कर सकती हैं। इसलिए लंबे समय तक दवा लेने वालों को पोषक तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Everyday Medicine Side Effects
Everyday Medicine Side Effects : कहीं आपकी दवाइयां ही आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं? (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Everyday Medicine Side Effects : दवाएं उपचार के लिए होती हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कुछ सामान्य दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल शरीर से जरूरी पोषक तत्व चुपचाप खत्म कर सकती है। समय के साथ, इससे थकान, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों का स्वास्थ्य खराब होना और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं जिन्हें अक्सर असंबंधित स्वास्थ्य समस्याएं समझ लिया जाता है।

कुछ दवाएं शरीर के जरूरी पोषक तत्वों पर असर डालती हैं। जैसे, अगर कोई अक्सर एस्पिरिन खाता है तो इससे शरीर में विटामिन C और आयरन (लोहा) कम हो सकता है।

एस्पिरिन: यह शरीर में विटामिन C और आयरन की कमी कर सकता है। लंबे समय तक रोज़ाना लेने से बुज़ुर्गों में एनीमिया (खून की कमी) का खतरा बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें

Protein intake for Fat Loss : फिटनेस कोच ने बताए फैट लॉस के लिए 6 प्रोटीन सीक्रेट्स
वेट लॉस
Protein intake for Fat Loss

टाइलेनॉल (पैरासिटामोल/एसिटामिनोफेन): यह ग्लूटाथियोन नामक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट को कम कर देता है जिससे लीवर पर असर पड़ सकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

गर्भनिरोधक गोलियां: विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम

अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भनिरोधक गोलियां कई विटामिनों और खनिजों के स्तर को कम कर सकती हैं, जिनमें फोलिक एसिड (फोलेट), विटामिन बी2, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक मानता है और निवारक उपाय के रूप में पूरक आहार लेने की सलाह देता है। इन कमियों का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन गर्भनिरोधक गोलियों में मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में पोषक तत्वों के प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं।

मेटफॉर्मिन:

विटामिन बी12 मेटफॉर्मिन, जिसका बड़े रूप में बी12 की कमी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिका क्षति (न्यूरोपैथी) और भी बदतर हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटफॉर्मिन छोटी आंत में विटामिन बी12 के बंधन और अवशोषण के तरीके में बाधा डालता है।

एंटासिड:

विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। एंटासिड, खासकर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) और H2 ब्लॉकर्स, पेट के एसिड को कम करते हैं। लेकिन भोजन से विटामिन B12 निकालने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक के स्तर पर भी असर पड़ सकता है, जिससे पोषक तत्वों में असंतुलन पैदा हो सकता है।

स्टैटिन:

CoQ10 स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। हालांकि ये कोएंजाइम Q10 (CoQ10) को भी कम कर सकते हैं, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी एक यौगिक है। CoQ10 के कम स्तर से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या सूजन हो सकती है, जो स्टैटिन के आम दुष्प्रभाव हैं।

एंटीबायोटिक्स:

एंटीबायोटिक दवाएं हानिकारक बैक्टीरिया के साथ-साथ अच्छे आंत बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। इससे पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है जो आगे चलकर मोटापा, एलर्जी, अस्थमा और मेटाबॉलिज़्म की दिक्कते बढ़ा सकता है।

स्टेरॉयड: विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, पोटेशियम

स्टेरॉयड शरीर के पोषक तत्वों के संतुलन को कई तरह से प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। ये सबसे पहले कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालते हैं और उसकी कमी को बढ़ाते हैं, जो विटामिन डी की कम गतिविधि के साथ मिलकर हड्डियों को कमजोर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ाता है। जैसे-जैसे यह चक्र जारी रहता है, मैग्नीशियम का स्तर भी गिरता जाता है क्योंकि स्टेरॉयड मूत्र उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य पर और असर पड़ता है।

ये भी पढ़ें

Allergic Rhinitis Treatment : नाक की एलर्जी के साथ सूजन, जानिए क्यों है खतरनाक और कैसे करें बचाव
Patrika Special News
Allergic Rhinitis Treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / Health / Everyday Medicine Side Effects : कहीं आपकी दवाइयां ही आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.