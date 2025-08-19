Allergic Rhinitis Treatment : नाक की एलर्जी के साथ सूजन, जानिए क्यों है खतरनाक और कैसे करें बचाव

हे फीवर (Hay Fever) के लक्षणों में छींक आना, नाक बंद होना और नाक, गले, मुंह और आंखों में जलन शामिल हैं। एलर्जिक राइनाइटिस (Allergic Rhinitis) संक्रामक राइनाइटिस जैसा नहीं है, जिसे सामान्य सर्दी-ज़ुकाम भी कहा जाता है। हे फीवर संक्रामक नहीं होता। साथ ही सभी राइनाइटिस एलर्जिक नहीं होते। कई लोग नॉन-एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समान लक्षण दिखाई देते हैं। सूजन राइनाइटिस का कारण बनती है, न कि एलर्जेन या हिस्टामाइन का स्राव।