Almond Benefits for DNA : मुट्ठी भर बादाम आपकी उम्र बदलने में कारगर, जानें बादाम कैसे करता है डीएनए को रिपेयर

बादाम की लंबे समय से हार्ट और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया माना जाता है। 60 ग्राम का सेवन एक मुट्ठी भर से ज्यादा है यह लगभग दो पूरी सर्विंग या लगभग 40-45 साबुत बादाम के बराबर है। बादाम में मौजूद विटामिन ई, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स सहित जैवसक्रिय यौगिक एक सुरक्षात्मक सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस मात्रा से कम सेवन करने पर भी लाभ मिलता है लेकिन जब मात्रा 60 ग्राम प्रतिदिन के स्तर को पार कर जाती है तो अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव दिखाई देने लगता है।