Almond Benefits for DNA : मुट्ठी भर बादाम आपकी उम्र बदलने में कारगर, जानें बादाम कैसे करता है डीएनए को रिपेयर

Almond benefits for DNA : बादाम सिर्फ भूख मिटाने का एक कुरकुरा तरीका ही नहीं है। बल्कि यह आपकी कोशिकाओं को खराब होने से बचा सकता है। नए शोध से पता चला है कि रोजाना 60 ग्राम से ज्यादा बादाम खाने से आपके डीएनए की सुरक्षा और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने जैसे कई और फायदे हो सकते हैं, जो उम्र बढ़ने, सूजन और पुरानी बीमारियों के पीछे के छिपे हुए कारणों में से एक है।
ऑक्सीडेटिव तनाव तब होता है जब शरीर में मुक्त कण नामक हानिकारक अणु जमा हो जाते हैं कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। विटामिन ई, स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बादाम, छोटे अंगरक्षकों की तरह काम करते हैं, इस क्षति से लड़ने में मदद करते हैं और आपके शरीर को कोशिकीय स्तर पर सहारा देते हैं।
बादाम खाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि अच्छी सेहत के लिए एक समझदारी भरा कदम भी है। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है आपके शरीर के जेनेटिक मटेरियल की रक्षा करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है।
इसलिए अगली बार जब आपको कुछ खाने का मन करे तो एक मुट्ठी बादाम खा लीजिए। बादाम कुरकुरे और पेट भरने वाले होते हैं और अब तो विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
शोध क्या बताता है जो लोग प्रतिदिन 60 ग्राम से अधिक बादाम का सेवन करते हैं, उनके एंटीऑक्सीडेंट स्तर में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव के बायोमार्कर को कम करने में मदद करता है, जो सीधे बेहतर डीएनए सुरक्षा और स्वस्थ कोशिकाओं में परिवर्तित होता है।
बादाम आपके शरीर को उन हानिकारक कणों से बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने और बीमारियों का कारण बनते हैं। एक खास रिसर्च में रोज 84 ग्राम बादाम का सेवन करने वाले युवा सिगरेट पीने वालों पर इसका असर देखा गया।
नतीजे चौंकाने वाले थे - उनके डीएनए को होने वाले नुकसान में लगभग 28%, फैट सेल्स को होने वाले नुकसान में 34%, और डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक में 23% की कमी आई। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की गतिविधि में भी सुधार हुआ।
इस स्टडी से यह साबित हुआ कि बादाम धूम्रपान जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में भी डीएनए को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसी रिसर्च के आधार पर यह सलाह दी जाती है कि रोज बादाम खाकर आप अपने डीएनए को सुरक्षित रख सकते हैं।
बादाम की लंबे समय से हार्ट और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया माना जाता है। 60 ग्राम का सेवन एक मुट्ठी भर से ज्यादा है यह लगभग दो पूरी सर्विंग या लगभग 40-45 साबुत बादाम के बराबर है। बादाम में मौजूद विटामिन ई, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स सहित जैवसक्रिय यौगिक एक सुरक्षात्मक सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस मात्रा से कम सेवन करने पर भी लाभ मिलता है लेकिन जब मात्रा 60 ग्राम प्रतिदिन के स्तर को पार कर जाती है तो अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव दिखाई देने लगता है।
कच्चा या भुना हुआ नाश्ता: भोजन के बीच में खाने के लिए बादाम का एक छोटा डिब्बा अपने पास रखें।
स्मूदी में मिलाएं : मलाईदार और पौष्टिकता के लिए बादाम या बादाम का मक्खन मिलाएं ।
अपने भोजन में डालें: कुरकुरापन लाने के लिए सलाद, करी या स्टर-फ्राई पर कटे हुए बादाम छिड़कें।
नाश्ते में ताजगी: बादाम को ओटमील, दही या अनाज के कटोरे में मिलाएं।
साबुत अनाज वाले टोस्ट पर बादाम के मक्खन का इस्तेमाल करें या फलों के साथ डिप के रूप में इस्तेमाल करें।