54 साल की राजनीति, 20 साल बाद तोड़ी चुप्पी ‘अर्जुन सिंह ने खोला था उस ‘रात का राज’

मध्यप्रदेश की दो बड़ी सामंती ताकतें राजमाता सिंधिया और रीवा के मार्तण्ड सिंह उनका तख्ता पलट करना चाहते है। उनका शक तब बढ़ गया, जब राजा मार्तण्ड सिंह ने विन्ध्यप्रदेश की 23 विधानसभा टिकिट अपनी पसंद से तय करवाई और इसी तरह राजमाता ने मध्यभारत की टिकिट अपने हिसाब से माँगी। मुख्यमंत्री मिश्र को तब बताया गया कि अर्जुन सिंह यदि विन्ध्य से दुबारा जीत जाएँगे, तो विरोधी खेमे को बड़ी ताकत मिल जाएगी। ऐसा कहते है कि इसलिए सीधी में अपना कलेक्टर भेज कर मिश्र ने खुद ही अर्जुन सिंह को हरवा दिया।