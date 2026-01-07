Big Health Issue : 4 में से 1 भारतीय युवा पर ये खतरा! AIIMS-ICMR का दावा, यूथ को बीमार कर रहा बॉडी इमेज

अनुभव 1- एक महिला ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि मैं बचपन से इससे जूझ रही हूं। लोगों को लगता है कि मेरा वजन अधिक है जबकि, मुझे नहीं लगता। मेरे करीबी, दोस्त या अन्य से अक्सर वजन कम करने को लेकर ज्ञान मिलता है। इस कारण मैं खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करती हूं। लोगों से मिलने का मन नहीं करता है। एक बार जो मेरे साथ इस तरह बात कर लेते हैं उसके साथ रिश्ता खत्म कर लेती हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं डील करने के लिए वैसे लोगों से दूरी बना लेती हूं।