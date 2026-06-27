White Shoes Cleaning Tips: सफेद जूतों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 2 टिप्स, और नया जैसा बनाए रखने के लिए फॉलो करें 5 तरीके

अगर आपके पसंदीदा सफेद जूते गंदे हो गए हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले जूतों के फीते निकाल लें और एक छोटे कप में पानी, साबुन और थोड़ा सा सिरका डालकर उन्हें भिगो दें। इसके बाद एक बड़े बर्तन या सिंक में पानी, साबुन, बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर जूतों को 15 से 30 मिनट तक भिगोकर रखें, ताकि जमी हुई गंदगी ढीली हो जाए। अगर कहीं जिद्दी दाग हैं, तो उन्हें छोटे ब्रश से साफ करें। फीते भी अच्छी तरह रगड़कर धो लें। आखिर में जूतों को साफ पानी से धोकर उनके अंदर कपड़ा या पेपर टॉवल भर दें और छांव वाली जगह पर सूखने के लिए रख दें। ध्यान रखें कि जूतों को सीधे तेज धूप में न रखें।