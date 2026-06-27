White Shoes Cleaning Tips: सफेद जूतों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 2 टिप्स, और नया जैसा बनाए रखने के लिए फॉलो करें 5 तरीके

White Shoes साफ करने के टिप्स (representative image) image credit chatgpt
Safed Juto Ko Saaf Karne Ka Tarika: बारिश के मौसम में सफेद जूते सबसे जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनकी चमक फीकी पड़ने लगती है। कीचड़, धूल और नमी की वजह से इन्हें साफ और नया बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान सफाई और देखभाल के तरीके अपनाकर आप अपने सफेद जूतों को लंबे समय तक नया और चमकदार बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं।
बारिश के चलते अगर आपके सफेद जूते गंदे हो गए हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच वॉशिंग लिक्विड और 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद जूतों के फीते निकाल दें। अब तैयार किए गए मिश्रण को ब्रश की मदद से पूरे जूते पर लगाएं और धीरे-धीरे अच्छी तरह स्क्रब करें, ताकि गंदगी और दाग निकल जाएं। सफाई पूरी होने के बाद जूतों को साफ कपड़े से पोंछ लें या हल्के पानी से साफ कर लें। सूखने के लिए उन्हें छांव वाली जगह पर रखें।
अगर आपके पसंदीदा सफेद जूते गंदे हो गए हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले जूतों के फीते निकाल लें और एक छोटे कप में पानी, साबुन और थोड़ा सा सिरका डालकर उन्हें भिगो दें। इसके बाद एक बड़े बर्तन या सिंक में पानी, साबुन, बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर जूतों को 15 से 30 मिनट तक भिगोकर रखें, ताकि जमी हुई गंदगी ढीली हो जाए। अगर कहीं जिद्दी दाग हैं, तो उन्हें छोटे ब्रश से साफ करें। फीते भी अच्छी तरह रगड़कर धो लें। आखिर में जूतों को साफ पानी से धोकर उनके अंदर कपड़ा या पेपर टॉवल भर दें और छांव वाली जगह पर सूखने के लिए रख दें। ध्यान रखें कि जूतों को सीधे तेज धूप में न रखें।
नोट- जूतों को साफ करने के बारे में इंस्ट्रक्शन टैग पर लिखा होता है। आप उस हिसाब से गरम या ठंडा पानी, सही डिटर्जेंट आदि का चयन करके साफ करें। इससे जूते की गुणवत्ता बरकरार रहती है।
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