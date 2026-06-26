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Charu Asopa के 5 Saree Look: फ्लोरल प्रिंट, वजन में हल्के… मॉनसून सीजन के लिए ट्राइ करें ये साड़ियां

Charu Asopa Saree Look: अगर आप जल्द साड़ी खरीदने का सोच रही हैं या मॉनसून 2026 में किस तरह की साड़ी पहनें, यह समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक्ट्रेस Charu Asopa के साड़ी लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Jun 26, 2026

Charu Asopa Festive Saree Look 2025, Charu Asopa Wedding Season Saree Ideas

Charu Asopa बेस्ट 5 साड़ी लुक्स | image credit instagram-charuscloset

Charu Asopa Saree Look For Monsoon: छोटे पर्दे के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'मेरे अंगने में', 'देवों के देव... महादेव' और 'बाल वीर' में काम कर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस चारु असोपा यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी करती हैं। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर अपने एक से बढ़कर एक साड़ी लुक्स भी शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले वेडिंग या फेस्टिव सीजन के साथ-साथ मानसून के लिए साड़ी लुक्स तलाश रही हैं, तो एक्ट्रेस के इन खूबसूरत साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

गर्मी और बारिश दोनों के लिए परफेक्ट है यह गुलाबी प्रिंटेड साड़ी

गर्मी के मौसम में हल्के रंग आंखों को सुकून देते हैं, तो वहीं बारिश के दिनों में ऐसी हल्की साड़ियां पहनने में भी काफी आरामदायक होती हैं। ऐसे में हल्के गुलाबी रंग की यह प्रिंटेड साड़ी गर्मी और मानसून दोनों मौसमों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसका सॉफ्ट और फ्लोई लुक इसे डेली एथनिक स्टाइल के लिए परफेक्ट बनाता है। आप इसे मिनिमल एक्सेसरीज, स्लीवलेस ब्लाउज और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ पेयर करके स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।

पेस्टल रंग की यह खूबसूरत साड़ी बारिश के लिए है परफेक्ट

गुलाबी, हल्के हरे और क्रीमी शेड्स के खूबसूरत मेल से बनी यह मल्टीकलर साड़ी फ्रेश, सॉफ्ट और एलिगेंट लुक दे रही है। इसका हल्का और फ्लोई अंदाज उन महिलाओं के लिए शानदार विकल्प है, जो सादगी में भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। इस तरह की साड़ी को आप मैचिंग या सिंपल ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप और क्लासिक हेयरस्टाइल के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

एलिगेंस और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रॉयल ब्लू साड़ी

अगर आप किसी खास मौके या मानसून के दिनों में पहनने के लिए साड़ी ढूंढ़ रही हैं, तो यह प्रिंटेड रॉयल ब्लू साड़ी आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। साड़ी पर किया गया हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।

इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पूरे आउटफिट को क्लासी और ग्रेसफुल फिनिश देता है। हाथों में ब्लू चूड़ियां, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल इस लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि हल्के फैब्रिक वाली ऐसी साड़ियां बारिश के मौसम के लिए काफी सही मानी जाती हैं। हल्की बारिश में ये साड़ी भीग भी जाए, तो यह भारी सिल्क या मोटे कपड़ों की तुलना में जल्दी सूख सकती है।

त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए परफेक्ट है लाल-सफेद साड़ी

लाल और सफेद रंगों के खूबसूरत मेल से सजी यह साड़ी क्लासिक फेस्टिव लुक देती है। पूजा, धार्मिक समारोह, तीज-त्योहार और पारिवारिक आयोजनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

मानसून के मौसम में भी यह साड़ी स्टाइल और आराम का शानदार संतुलन बनाए रखती है। हल्के और फ्लोई फैब्रिक की वजह से यदि बारिश की हल्की फुहारें पड़ भी जाएं, तो यह भारी कपड़ों की तुलना में जल्दी सूख सकती है और लंबे समय तक पहनने में भी आरामदायक महसूस होती है। इसलिए सावन, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों के दौरान यह साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा सकती है।

वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट है यह पिंक साड़ी लुक

सॉफ्ट पिंक रंग की यह खूबसूरत साड़ी अपनी नाजुक कढ़ाई, सुनहरे बॉर्डर और एलिगेंट ड्रेपिंग की वजह से बेहद आकर्षक दिखाई देती है। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज, झुमके और स्टाइलिश पोटली बैग पूरे लुक में रॉयल वेडिंग वाइब जोड़ते हैं।

यह आउटफिट शादी, सगाई, मेहंदी, संगीत या किसी भी फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। हल्के रंग और खूबसूरत डिटेलिंग की वजह से यह साड़ी वेडिंग सीजन में आपको स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देने में मदद करेगी।

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Published on:

26 Jun 2026 05:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Charu Asopa के 5 Saree Look: फ्लोरल प्रिंट, वजन में हल्के… मॉनसून सीजन के लिए ट्राइ करें ये साड़ियां

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