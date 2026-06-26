Charu Asopa के 5 Saree Look: फ्लोरल प्रिंट, वजन में हल्के… मॉनसून सीजन के लिए ट्राइ करें ये साड़ियां

Charu Asopa Saree Look For Monsoon: छोटे पर्दे के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'मेरे अंगने में', 'देवों के देव... महादेव' और 'बाल वीर' में काम कर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस चारु असोपा यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी करती हैं। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर अपने एक से बढ़कर एक साड़ी लुक्स भी शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले वेडिंग या फेस्टिव सीजन के साथ-साथ मानसून के लिए साड़ी लुक्स तलाश रही हैं, तो एक्ट्रेस के इन खूबसूरत साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।