Priya Bapat Saree Looks: गर्मी में एलिगेंट दिखने के लिए ट्राई करें ये 5 साड़ी स्टाइल

Priya Bapat Saree Styling Ideas For Summer: मुन्ना भाई एमबीबीएस (Munna Bhai M.B.B.S.) और सिटी ऑफ ड्रीम्स (City of Dreams) में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री प्रिया बापट (Priya Bapat) ने बीते दिनों अपने करियर के शुरुआती दौर के एक डरावने अनुभव को साझा कर सुर्खियां में हैं। एक्टिंग के साथ-साथ प्रिया बापट एक सिंगर, एंकर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ ही आए दिन सोशल मीडिया पर साड़ी से जुड़े वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है, तो आप एक्ट्रेस के नीचे दिए गए 5 बेहतरीन साड़ी लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।