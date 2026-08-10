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Eyebrow Threading Vs Waxing: जानें स्किन और जरूरत के अनुसार कौन-सा तरीका है बेहतर

Threading Vs Waxing: आइब्रो से अनचाहे बाल हटाने के लिए अब थ्रेडिंग के साथ-साथ लोग वैक्सिंग भी कराने लगे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर होता है और कब किसे करना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 10, 2026

Eyebrow Threading Vs Waxing, Eyebrow Waxing Or Threading

Threading Vs Waxing/image credit freepik

Eyebrow Shaping Methods: आइब्रो को शेप देने के लिए थ्रेडिंग लोग काफी समय से कराते आए हैं, लेकिन अब थ्रेडिंग के साथ-साथ वैक्सिंग भी लोग कराने लगे हैं। दोनों की मदद से आइब्रो के आसपास मौजूद अनचाहे बालों को हटाया जाता है, लेकिन इन दोनों का असर, तरीका और स्किन पर प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आइब्रो के लिए वैक्सिंग या थ्रेडिंग में से क्या चुनना चाहिए, यह स्किन और जरूरत पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं आइब्रो वैक्सिंग और थ्रेडिंग में क्या अंतर है, किसे कौन-सा तरीका चुनना चाहिए और आइब्रो करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आइब्रो थ्रेडिंग क्या है?

थ्रेडिंग में धागे की मदद से आइब्रो के आसपास मौजूद एक्स्ट्रा बालों को जड़ से हटाया जाता है। थ्रेडिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए पसंद की जाती है, जो आइब्रो की शेप को ज्यादा सटीक तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं।

आइब्रो वैक्सिंग क्या है?

आइब्रो वैक्सिंग में वैक्स की मदद से बालों को जड़ से निकाला जाता है, जिससे अनचाहे बाल जड़ से निकल जाते हैं। थ्रेडिंग की तुलना में वैक्सिंग से एक बार में ज्यादा बाल हटाए जा सकते हैं।

आइब्रो वैक्सिंग या थ्रेडिंग: किसे चुनें?

  • अगर आप आइब्रो की शेप को ज्यादा सटीक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो थ्रेडिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें छोटे-छोटे अनचाहे बालों को हटाकर आइब्रो को डिफाइन किया जा सकता है।
  • वैक्सिंग से एक साथ कई बाल हटाए जा सकते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, जो कम समय में आइब्रो के आसपास के अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं।
  • संवेदनशील त्वचा होने पर आइब्रो वैक्सिंग से पहले ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्स बालों के साथ स्किन की ऊपरी परत को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को लालिमा या जलन हो सकती है। ऐसे में प्रोफेशनल से सलाह लेना सही होता है।
  • वैक्सिंग से बालों के साथ-साथ सतह पर मौजूद कुछ डेड स्किन सेल्स भी हट सकते हैं, जिससे स्किन कुछ समय के लिए ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकती है।

आइब्रो बनवाते समय न करें ये 5 गलतियां

  • आइब्रो की शेप बनवाने से पहले अपनी पसंद की शेप तय कर लें।
  • आइब्रो करवाने से पहले आइब्रो के आसपास की स्किन साफ होनी चाहिए। गंदगी, ऑयल या मेकअप मौजूद होने पर स्किन में जलन होने की संभावना बढ़ सकती है।
  • आइब्रो के आसपास की स्किन काफी नाजुक होती है। इसलिए बहुत गर्म वैक्स का इस्तेमाल न करें।
  • आइब्रो वैक्सिंग के बाद स्किन थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। इसलिए तुरंत स्क्रब करने, जोर से रगड़ने या बार-बार उस जगह को छूने से बचना चाहिए।
  • अगर आइब्रो के आसपास स्किन पहले से ही लाल, जली हुई या इरिटेट है, तो तुरंत वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाने से बचना चाहिए।

वैक्स या थ्रेडिंग कौन-सा तरीका बेहतर है?

अगर आपको आइब्रो की शेप को ज्यादा सटीक तरीके से डिफाइन करना है, तो थ्रेडिंग बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं, अगर आप कम समय में ज्यादा अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं, तो वैक्सिंग सुविधाजनक हो सकती है।

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Updated on:

10 Aug 2026 12:33 pm

Published on:

10 Aug 2026 12:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Eyebrow Threading Vs Waxing: जानें स्किन और जरूरत के अनुसार कौन-सा तरीका है बेहतर

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