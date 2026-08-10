Eyebrow Threading Vs Waxing: जानें स्किन और जरूरत के अनुसार कौन-सा तरीका है बेहतर

Threading Vs Waxing/image credit freepik
Eyebrow Shaping Methods: आइब्रो को शेप देने के लिए थ्रेडिंग लोग काफी समय से कराते आए हैं, लेकिन अब थ्रेडिंग के साथ-साथ वैक्सिंग भी लोग कराने लगे हैं। दोनों की मदद से आइब्रो के आसपास मौजूद अनचाहे बालों को हटाया जाता है, लेकिन इन दोनों का असर, तरीका और स्किन पर प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आइब्रो के लिए वैक्सिंग या थ्रेडिंग में से क्या चुनना चाहिए, यह स्किन और जरूरत पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं आइब्रो वैक्सिंग और थ्रेडिंग में क्या अंतर है, किसे कौन-सा तरीका चुनना चाहिए और आइब्रो करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
थ्रेडिंग में धागे की मदद से आइब्रो के आसपास मौजूद एक्स्ट्रा बालों को जड़ से हटाया जाता है। थ्रेडिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए पसंद की जाती है, जो आइब्रो की शेप को ज्यादा सटीक तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं।
आइब्रो वैक्सिंग में वैक्स की मदद से बालों को जड़ से निकाला जाता है, जिससे अनचाहे बाल जड़ से निकल जाते हैं। थ्रेडिंग की तुलना में वैक्सिंग से एक बार में ज्यादा बाल हटाए जा सकते हैं।
अगर आपको आइब्रो की शेप को ज्यादा सटीक तरीके से डिफाइन करना है, तो थ्रेडिंग बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं, अगर आप कम समय में ज्यादा अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं, तो वैक्सिंग सुविधाजनक हो सकती है।
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