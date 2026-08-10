Eyebrow Threading Vs Waxing: जानें स्किन और जरूरत के अनुसार कौन-सा तरीका है बेहतर

Eyebrow Shaping Methods: आइब्रो को शेप देने के लिए थ्रेडिंग लोग काफी समय से कराते आए हैं, लेकिन अब थ्रेडिंग के साथ-साथ वैक्सिंग भी लोग कराने लगे हैं। दोनों की मदद से आइब्रो के आसपास मौजूद अनचाहे बालों को हटाया जाता है, लेकिन इन दोनों का असर, तरीका और स्किन पर प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आइब्रो के लिए वैक्सिंग या थ्रेडिंग में से क्या चुनना चाहिए, यह स्किन और जरूरत पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं आइब्रो वैक्सिंग और थ्रेडिंग में क्या अंतर है, किसे कौन-सा तरीका चुनना चाहिए और आइब्रो करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।