Hair Care Tips: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? जानिए ऑयली, ड्राई और घुंघराले बालों को धोने का सही तरीका

Roz Shampoo Karna Chahiye Ya Nahi: बालों को साफ रखने के लिए शैंपू करना जरूरी है, लेकिन हर किसी के लिए रोज शैंपू करना सही नहीं होता। कुछ लोगों के स्कैल्प पर जल्दी तेल आने लगता है, जिससे बाल चिपचिपे और गंदे नजर आने लगते हैं। वहीं, कुछ लोगों के बाल पहले से ही रूखे या घुंघराले होते हैं, ऐसे में बार-बार शैंपू करने से उनमें रूखापन बढ़ सकता है। इसलिए शैंपू कितनी बार करना चाहिए, यह बालों और स्कैल्प की जरूरत पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं किसे रोज शैंपू करना चाहिए, किसे इससे बचना चाहिए और बाल धोते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।