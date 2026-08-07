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Hair Care Tips: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? जानिए ऑयली, ड्राई और घुंघराले बालों को धोने का सही तरीका

Shampoo Kitni Baar Karna Chahiye: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? अगर आप भी इसे लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो जानिए oily, dry और curly hair के लिए कितनी बार शैंपू करना सही होता है और बाल धोते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 07, 2026

Oily Scalp Ke Liye Shampoo, Curly Hair Shampoo Tips

Hair Wash Tips/ image credit freepik

Roz Shampoo Karna Chahiye Ya Nahi: बालों को साफ रखने के लिए शैंपू करना जरूरी है, लेकिन हर किसी के लिए रोज शैंपू करना सही नहीं होता। कुछ लोगों के स्कैल्प पर जल्दी तेल आने लगता है, जिससे बाल चिपचिपे और गंदे नजर आने लगते हैं। वहीं, कुछ लोगों के बाल पहले से ही रूखे या घुंघराले होते हैं, ऐसे में बार-बार शैंपू करने से उनमें रूखापन बढ़ सकता है। इसलिए शैंपू कितनी बार करना चाहिए, यह बालों और स्कैल्प की जरूरत पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं किसे रोज शैंपू करना चाहिए, किसे इससे बचना चाहिए और बाल धोते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।

किसे रोज शैंपू करना चाहिए?

Cleveland Clinic के अनुसार, बाल कितनी बार धोने चाहिए, यह बालों के प्रकार और बनावट पर निर्भर करता है। जिन लोगों के स्कैल्प पर ज्यादा तेल आता है, वे जरूरत महसूस होने पर रोज बाल धो सकते हैं। वहीं, American Academy of Dermatology (AAD) के अनुसार, अगर बाल सीधे हैं और स्कैल्प ऑयली है, तो रोज शैंपू किया जा सकता है।

किसे रोज शैंपू नहीं करना चाहिए?

Cleveland Clinic के अनुसार, घुंघराले बालों को रोज शैंपू करने की आमतौर पर जरूरत नहीं होती, क्योंकि बार-बार शैंपू करने से बालों में रूखापन और टूटने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, American Academy of Dermatology (AAD) के अनुसार, ड्राई, टेक्सचर्ड, घुंघराले या मोटे बालों को जरूरत के अनुसार ही शैंपू करना चाहिए।

शैंपू करते समय न करें ये 5 गलतियां

1. जरूरत से ज्यादा शैंपू इस्तेमाल करना

बालों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा शैंपू लेने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा मात्रा में शैंपू इस्तेमाल करने से बालों में रूखापन बढ़ सकता है। इसलिए बालों और स्कैल्प की जरूरत के हिसाब से ही शैंपू लें।

2. पूरे बालों पर ज्यादा शैंपू लगाना

शैंपू करते समय सबसे ज्यादा ध्यान स्कैल्प की सफाई पर देना चाहिए। पूरे बालों की लंबाई पर ज्यादा मात्रा में शैंपू लगाने की जरूरत नहीं होती। आप स्कैल्प पर लगाया गया शैंपू बालों की लंबाई पर भी लगा सकते हैं। स्कैल्प को अच्छी तरह साफ करने के बाद पानी से बालों को धो लें।

3. नाखूनों से स्कैल्प रगड़ना

शैंपू करते समय स्कैल्प को नाखूनों से जोर-जोर से रगड़ना सही नहीं है। इससे स्कैल्प में जलन या खरोंच हो सकती है। बाल धोते समय उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से स्कैल्प की सफाई करें।

4. गर्म पानी से बाल धोना

बालों को धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बाल और स्कैल्प रूखे हो सकते हैं। इसलिए बाल धोते समय बहुत गर्म पानी की जगह सामान्य या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

5. तौलिए से बालों को जोर से रगड़ना

बाल धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए तौलिए से जोर-जोर से रगड़ना भी एक गलती है। इससे बाल उलझ सकते हैं और टूटने का खतरा बढ़ सकता है। बालों से पानी निकालने के लिए तौलिए से हल्के हाथों से दबाकर सुखाएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

07 Aug 2026 05:01 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:01 pm

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