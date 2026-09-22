आरओ लगवाने से पहले सिर्फ टीडीएस नहीं, पानी की ये जांच भी जरूरी, BIS के मानक से समझें

घर में आने वाले पानी का स्रोत भी महत्वपूर्ण है। पानी नगर निकाय की आपूर्ति से आ रहा है, बोरवेल से या किसी दूसरे स्रोत से, इसके आधार पर पानी की गुणवत्ता अलग हो सकती है। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अनुसार, पेयजल स्रोतों की रासायनिक जांच साल में कम से कम एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल जांच साल में कम से कम दो बार, प्री मानसून और पोस्ट मानसून में करने की सलाह दी गई है। दस्तावेज में घरेलू स्तर, वितरण बिंदुओं, स्कूलों और आंगनवाड़ियों का भी उल्लेख है। हालांकि यह पेयजल गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी सलाह है, इसे हर घर में आरओ लगवाने से पहले अनिवार्य जांच की समय सीमा नहीं माना जाना चाहिए।