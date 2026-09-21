हर महीने बिजली बिल बचाने में मदद कर सकते हैं ये 9 तरीके, लाइट, AC, फ्रिज और हीटर तक रखें इन बातों का ध्यान 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के अनुसार घर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर और दूसरे ऑफिस उपकरणों को काम न होने पर बंद कर देना चाहिए। अगर कंप्यूटर चालू रखना जरूरी हो तो मॉनिटर बंद किया जा सकता है। कंप्यूटर, मॉनिटर और कॉपी मशीन में स्लीप मोड का इस्तेमाल करने से ऊर्जा लागत करीब 40 फीसदी तक कम हो सकती है। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे उपकरणों के चार्जर को काम पूरा होने के बाद प्लग से निकालने की भी सलाह दी गई है।