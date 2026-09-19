आईलैश काटना क्यों माना जाता है गलत? Cleveland Clinic से जानें आंखों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

Eyelash Trimming: सोशल मीडिया पर आज के समय में खूबसूरती और ग्रूमिंग से जुड़े कई तरह के ट्रेंड तेजी से वायरल होते हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड आईलैश यानी पलकों के बाल काटने का भी है, जिसमें कुछ लोग बेहतर लुक पाने या अलग दिखने के लिए अपनी आईलैश को ट्रिम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आईलैश सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि ये आंखों को धूल और दूसरी बाहरी चीजों से बचाने में भी मदद करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को अपनाने से आंखों पर क्या असर पड़ सकता है।