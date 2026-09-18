18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

पेट्स के बाल, पंजों के निशान और स्क्रैच से खराब हो रहा घर का फर्नीचर? जानें कैसे करें बचाव

Pet Parent Tips: पेट पैरेंट्स अक्सर फर्नीचर और कपड़ों पर पेट्स के बाल चिपकने या नाखूनों से स्क्रैच पड़ने की परेशानी से जूझते हैं। ऐसे में यहां बताए गए आसान टिप्स अपनाकर इस परेशानी को कम किया जा सकता है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 18, 2026

Pet Friendly Furniture, Pet Friendly Home

Pet Parent Tips (representative image) image credit Magnific

Pet Friendly Home: घर में कुत्ता या बिल्ली हो तो घर हमेशा थोड़ा ज्यादा खुशहाल और चहल पहल वाला रहता है। पेट्स घर के सदस्य जैसे होते हैं, इसलिए पेट पैरेंट्स उनकी सेहत, खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन इनके साथ घर की सफाई और फर्नीचर को संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। सोफे पर चिपके बाल, कपड़े पर पंजों के निशान और नाखूनों से पड़े स्क्रैच रोज की परेशानी बन सकते हैं।

अगर आपके घर में भी पेट है या आप जल्द ही पेट लाने की तैयारी कर रहे हैं तो फर्नीचर और घर की चीजें चुनते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे पेट्स के साथ घर को साफ सुथरा रखना और फर्नीचर को जल्दी खराब होने से बचाना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स।

सही कपड़े का करें चुनाव

पेट्स अक्सर सोफे और कुर्सियों पर बैठते हैं। ऐसे में उनके बाल फर्नीचर पर चिपक सकते हैं और पंजों से कपड़े पर खरोंच भी पड़ सकती है। इसलिए सोफे या कुर्सी के लिए बहुत ढीली बुनाई वाला कपड़ा लेने से बचें। ऐसे कपड़े में पेट्स के पंजे आसानी से फंस सकते हैं। इसके बजाय ऐसा मजबूत और अच्छी तरह बुना हुआ कपड़ा चुनें, जो रोजाना के इस्तेमाल में जल्दी खराब न हो। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कपड़ा साफ करना भी आसान हो, जिससे सोफे पर कुछ गिर जाए या दाग लग जाए तो उसे आसानी से साफ किया जा सके।

पर्दों का भी रखें ध्यान

पेट्स को घर में घूमते और खेलते समय पर्दों से भी खेलने की आदत हो सकती है। अगर पर्दे जमीन तक आते हैं तो उनके पंजों में फंसने या खिंचने का खतरा रहता है। इससे पर्दे जल्दी गंदे या खराब हो सकते हैं। अगर आपका पेट छोटा है या घर में एक से ज्यादा पेट्स हैं तो पर्दों की लंबाई जमीन से थोड़ी ऊपर रखें। इससे पेट्स के लिए पर्दों तक पहुंचना मुश्किल होगा और पर्दे भी साफ रहेंगे। अगर आपका पेट पर्दे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो आप पर्दों की जगह ब्लाइंड जैसे दूसरे विकल्प भी लगा सकते हैं।

सही रंग और डिजाइन चुनें

अगर घर में पेट है तो फर्नीचर का रंग चुनते समय भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत हल्के या बहुत गहरे एक रंग वाले सोफे पर पेट्स के बाल और पंजों के निशान जल्दी नजर आ सकते हैं। इसके बजाय बीच के शेड वाले रंग, हल्के पैटर्न या टेक्सचर वाला कपड़ा चुन सकते हैं। ऐसे कपड़ों पर छोटे मोटे बाल और निशान उतने साफ दिखाई नहीं देते और फर्नीचर भी लंबे समय तक साफ दिख सकता है।

पेट्स के लिए अलग जगह बनाएं

अगर आपका कुत्ता या बिल्ली हर समय सोफे पर ही बैठता है तो उसके लिए सोफे के पास अलग बेड या मैट रख सकते हैं। उसकी जगह को आरामदायक रखें, ताकि पेट बार बार फर्नीचर पर न चढ़े।

पेट्स के नाखून समय पर काटते रहें

पेट्स के नाखून ज्यादा लंबे होने पर सोफे या कुर्सी पर चढ़ते समय कपड़े में फंस सकते हैं और खरोंच के निशान पड़ सकते हैं। इसलिए उनके नाखून समय समय पर ट्रिम करते रहें। अगर घर में बिल्ली है और वह सोफा या कुर्सी खरोंचती है तो उसके पास स्क्रैचिंग पोस्ट या स्क्रैचिंग बोर्ड रखें।

नियमित सफाई करें

पेट्स के साथ फर्नीचर को पूरी तरह बाल और गंदगी से बचाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सफाई का एक आसान रूटीन बना लें। सोफे, कुर्सियों और पेट्स की पसंदीदा जगहों को नियमित रूप से वैक्यूम करें। इसके साथ ही अगर पेट बाहर से खेलने के बाद घर आता है तो उसके पंजे साफ करने की आदत भी डालें। इससे बाहर की मिट्टी और गंदगी फर्नीचर तक कम पहुंचेगी।

WHO ने Bhutan को रेबीज मुक्त घोषित किया, जानें कुत्ते के काटने के बाद कब लगवाना चाहिए इंजेक्शन

ये भी पढ़ें
Dog Bite Rabies, Rabies Vaccine

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 03:43 pm

Published on:

18 Sept 2026 03:35 pm

Hindi News / Lifestyle News / पेट्स के बाल, पंजों के निशान और स्क्रैच से खराब हो रहा घर का फर्नीचर? जानें कैसे करें बचाव

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

Pet Bottle Design, Cold Drink Bottle Design
लाइफस्टाइल

बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए या नहीं? NCBI से जानें त्वचा और इम्यून सिस्टम पर क्या पड़ता है असर

Kids Playing In Soil, Soil Microbes
लाइफस्टाइल

शुतुरमुर्ग से एमू तक, जानें दुनिया के 5 सबसे भारी पक्षियों की खासियत

Heaviest Birds, Heavy Birds In The World
लाइफस्टाइल

लॉन्ग वीकेंड में कश्मीर ट्रिप का प्लान, डल झील की शिकारा राइड से लेकर गुलमर्ग तक इन जगहों को करें एक्सप्लोर

Kashmir Trip, Kashmir Travel
लाइफस्टाइल

नवजात बच्चे को किस करने से क्यों किया जाता है मना? NHS और CDC से जानें वजह

newborn baby kissing, herpes infection in newborn
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.