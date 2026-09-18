पेट्स के बाल, पंजों के निशान और स्क्रैच से खराब हो रहा घर का फर्नीचर? जानें कैसे करें बचाव

पेट्स को घर में घूमते और खेलते समय पर्दों से भी खेलने की आदत हो सकती है। अगर पर्दे जमीन तक आते हैं तो उनके पंजों में फंसने या खिंचने का खतरा रहता है। इससे पर्दे जल्दी गंदे या खराब हो सकते हैं। अगर आपका पेट छोटा है या घर में एक से ज्यादा पेट्स हैं तो पर्दों की लंबाई जमीन से थोड़ी ऊपर रखें। इससे पेट्स के लिए पर्दों तक पहुंचना मुश्किल होगा और पर्दे भी साफ रहेंगे। अगर आपका पेट पर्दे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो आप पर्दों की जगह ब्लाइंड जैसे दूसरे विकल्प भी लगा सकते हैं।