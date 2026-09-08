WHO ने Bhutan को रेबीज मुक्त घोषित किया, जानें कुत्ते के काटने के बाद कब लगवाना चाहिए इंजेक्शन

Rabies Symptoms: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भूटान को कुत्तों से इंसानों में फैलने वाले रेबीज को खत्म करने वाले देश के रूप में मान्यता दी है। WHO के अनुसार, भूटान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश है जिसने कुत्तों से इंसानों में फैलने वाले रेबीज को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म किया है। इसके लिए भूटान ने लंबे समय तक कुत्तों के टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और लोगों के इलाज पर काम किया। आइए जानते हैं कि भूटान ने रेबीज को खत्म करने में कैसे सफलता हासिल की और कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद समय पर इलाज लेना क्यों जरूरी है।