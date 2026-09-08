Barber’s Itch: शेविंग के बाद दाढ़ी में बढ़ रही खुजली और जलन, हो सकता है बारबर्स इच का संकेत, हेल्थलाइन से जानें कारण

Barber’s Itch Symptoms: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शेविंग करने के बाद दाढ़ी और गर्दन की त्वचा पर तेज खुजली, जलन या छोटे-छोटे लाल दाने निकल आते हैं? अक्सर लोग इसे आम शेविंग कट, रेजर बंप या नॉर्मल स्किन एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार हो रही है या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, तो यह साधारण समस्या नहीं है। मेडिकल भाषा में इसे बारबर्स इच (Barber’s Itch) या टिनिया बार्बी (Tinea Barbae) कहा जाता है। यह एक तरह का त्वचा इन्फेक्शन है, जो समय पर ध्यान न देने पर आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।