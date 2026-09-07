जेएएच ब्लड बैंक के बुरे हाल: भवन पूरी तरह जर्जर, थोड़ी सी बारिशहोते ही छत से टपकने लगता पानी

ग्वालियर . जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) में संचालित अंचल के सबसे बड़े ब्लड बैंक की बदहाली किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। स्थिति यह है कि वर्षों से इस महत्वपूर्ण इमारत का मेंटेनेंस नहीं कराया गया है, भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। थोड़ी सी बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है, जिससे खून के स्टोरेज और जरूरी दस्तावेजों को बचाना कर्मचारियों के लिए चुनौती बन जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 10 लाख रुपए का मेंटनेंस बजट फिलहाल कागजों में ही अटका हुआ है। इस बारिश के दिनों में यहां पर काफी परेशानी आ रही है।