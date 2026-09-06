सस्ते शेयर का झांसा देकर डॉक्टर से ठगे 2.50 लाख, रिफंड मांगा तो बोले- 7.50 लाख और लगाओ

ग्वालियर। शेयर बाजार में कम कीमत पर शेयर दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने हरिशंकर पुरम निवासी डॉक्टर से 2.50 लाख रुपए ठग लिए। डॉक्टर ने जब अपनी रकम और मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ठगों ने रकम वापस करने के बजाय 7.50 लाख रुपए और जमा करने की मांग कर दी। ठगी का अहसास होने पर डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की है। शहर में बीते दिनों साइबर ठगी के दो अन्य मामले भी सामने आए हैं। इनमें एक युवक के क्रेडिट कार्ड से बिना ओटीपी साझा किए 98,500 रुपए निकाल लिए गए, जबकि किराना कारोबारी के मोबाइल को ‘अपडेटिंग मोड’ में डालकर खाते से 25 हजार रुपए उड़ा दिए गए।