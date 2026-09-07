खाते में दिखाया 90 हजार डॉलर का मुनाफा, एआइ ट्रेडिंग के नाम पर 9.42 लाख की ठगी

ग्वालियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के जरिए ऑटोमैटिक ट्रेडिंग से शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने निजी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी से 9 लाख 41 हजार 960 रुपए ठग लिए। ठगों ने पहले उनके ट्रेडिंग अकाउंट में 90 हजार डॉलर का मुनाफा दिखाया। बड़ी रकम स्क्रीन पर देखकर पीड़ित को भरोसा हो गया कि उसका निवेश फायदे में है। इसके बाद जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स, जांच और रकम डूबने का डर दिखाकर अलग-अलग किस्तों में लाखों रुपए जमा करा लिए।