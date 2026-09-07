ब्रश करने के बाद भी दांतों पर जम रही है परत, हो सकता है डेंटल कैलकुलस, जानें कारण और उपाय 

प्लाक एक चिपचिपी परत होती है, जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के भोजन में मौजूद शुगर पर प्रतिक्रिया करने से बनती है। नियमित रूप से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से इसे हटाया जा सकता है। लेकिन अगर प्लाक लंबे समय तक दांतों पर जमा रहे तो यह धीरे धीरे कठोर होकर टार्टर में बदल सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार टार्टर को ब्रश और फ्लॉसिंग से अकेले हटाना संभव नहीं होता। वहीं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार डेंटल कैलकुलस मिनरलाइज्ड बैक्टीरियल प्लाक होता है। यह उन जगहों पर ज्यादा बनता है जहां लार की लगातार सप्लाई रहती है। खास तौर पर ऊपर की पिछली दाढ़ों की बाहरी सतह और नीचे के आगे के दांतों की अंदरूनी सतह पर इसका जमाव ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के पास लार की नलिकाएं मुंह में खुलती हैं।