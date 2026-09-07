हल्की चोट समझकर न छोड़ें सूजी हुई उंगली, ASSH से जानें कैसे Jammed Finger में हो सकता है लिगामेंट या हड्डी को नुकसान

Jammed Finger Symptoms: खेलते-कूदते समय, घर का कोई काम करते हुए, दरवाजा बंद करते वक्त या बॉल पकड़ते समय अक्सर उंगली के आगे के हिस्से पर जोर से झटका लग जाता है। उंगली मुड़ जाती है या सीधी टक्कर खा जाती है, जिससे उसमें तुरंत तेज दर्द और सूजन आ जाती है। इसे उंगली में मोच आना या उंगली लचकना कहते हैं, जिसे डॉक्टरी भाषा में जैम्ड फिंगर (Jammed Finger) कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे एक मामूली चोट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर घर पर ही जोर से खींचकर सीधी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी फॉर सर्जरी ऑफ द हैंड (ASSH) की रिपोर्ट बताती है कि यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। उंगली की इस चोट में अंदरूनी लिगामेंट फटने या हड्डी में क्रैक (फ्रैक्चर) आने का बड़ा खतरा होता है। आइए समझते हैं कि जैम्ड फिंगर क्या है, इसके क्या खतरे हैं और इसका सही इलाज कैसे होना चाहिए।