Facial Paralysis: चेहरा टेढ़ा होना या आंख बंद करने में परेशानी? जॉन हॉपकिंस ने बताया हो सकती है फेशियल पैरालिसिस

Facial Paralysis Symptoms: अचानक सुबह सोकर उठने पर अगर महसूस हो कि चेहरे का एक हिस्सा लटक गया है, आंख पूरी तरह बंद नहीं हो रही या कुल्ला करते समय मुंह से पानी बाहर निकल रहा है, तो यह किसी भी व्यक्ति को डरा सकता है। अक्सर लोग इसे केवल कोई मामूली सी हवा लगने की वजह मान लेते हैं। लेकिन जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन (Johns Hopkins Medicine) के अनुसार, चेहरे की मांसपेशियों की इस कमजोरी या सुन्नपन को फेशियल पैरालिसिस (Facial Paralysis) या चेहरे का लकवा कहा जाता है। फेशियल पैरालिसिस तब होता है जब चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नस (Facial Nerve) किसी वजह से सूज जाती है, दब जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह समस्या किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकती है। आइए समझते हैं कि फेशियल पैरालिसिस क्या है, इसके होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं।