चलते-चलते लड़खड़ाना और बार-बार चक्कर आना मामूली नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें Balance Problems के कारण और लक्षण

Balance Problems Symptoms: अक्सर लोग चलते-चलते अचानक संतुलन खो देने, पैर लड़खड़ाने या अचानक सिर घूमने को थकान या कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या आपके साथ बार-बार हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। शरीर का संतुलन बिगड़ा महसूस होना या अचानक चक्कर आना बैलेंस प्रॉब्लम्स (Balance Problems) का इशारा हो सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग, कान का अंदरूनी हिस्सा (Vestibular System), आंखें, नसें, मांसपेशियां और जोड़ सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब इनमें से किसी भी हिस्से का तालमेल बिगड़ता है, तो व्यक्ति को चलने-फिरने में अनपेक्षित लड़खड़ाहट या चक्कर आने की शिकायत होती है। आइए समझते हैं कि बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या हैं, यह किन कारणों से होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका सही समय पर इलाज कैसे किया जाता है।