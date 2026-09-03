बार-बार एक ही जगह खुजली और खुजलाने की आदत? Mayo Clinic के मुताबिक हो सकता है Neurodermatitis

Neurodermatitis Symptoms: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि शरीर के किसी एक ही हिस्से पर बार-बार तेज खुजली होती हो? आप उसे जितना खुजलाते हैं, खुजली बंद होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। कई बार तो लोग टीवी देखते, काम करते या सोते समय भी अनजाने में उस जगह को खुजलाते रहते हैं। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, अगर आपके साथ भी ऐसा लंबे समय से हो रहा है, तो इसे सिर्फ एक आम त्वचा की बीमारी मानकर नजरअंदाज न करें। यह समस्या न्यूरोडर्मेटाइटिस (Neurodermatitis) हो सकती है। इसे डॉक्टरी भाषा में 'लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस' भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह परेशानी क्या है, यह क्यों होती है और इससे राहत पाने के क्या-क्या तरीके हैं।