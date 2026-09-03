शरीर पर खून के धब्बे जैसे निशान को नजरअंदाज न करें, Cleveland Clinic ने बताए Purpura के कारण

Purpura Symptoms: क्या आपने कभी अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की त्वचा पर लाल, बैंगनी या भूरे रंग के ऐसे छोटे-छोटे धब्बे देखे हैं, जो दबाने पर भी हल्के या सफेद नहीं पड़ते? कई बार हम इन्हें सामान्य चोट (गुम चोट), चींटी का काटना या किसी कीड़े का असर समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन त्वचा के नीचे खून जमने से बनने वाले इन निशानों को मेडिकल भाषा में पर्पुरा (Purpura) कहा जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, पर्पुरा त्वचा की ऊपरी सतह का कोई आम दाग नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर छोटी-छोटी खून की नसों (Blood vessels) के फटने या लीक होने का इशारा होता है। आइए समझते हैं कि पर्पुरा क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए।