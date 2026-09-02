Pallor Skin: चेहरा, होंठ और नाखून पड़ने लगे सफेद और पीला ? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें जानें पैलोर के कारण और संकेत

Pallor Skin Cause: क्या आपने कभी शीशे में देखते हुए महसूस किया है कि आपकी त्वचा का असली निखार अचानक गायब हो गया है? या फिर होंठ, मसूड़े और नाखूनों के नीचे की कुदरती लाली अचानक फीकी, सफेद या पीली दिखने लगी है? क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, त्वचा और म्यूकस मेंब्रेन (जैसे आंखों की अंदरूनी परत या मसूड़ों) के इस तरह सफेद या फीके पड़ जाने को पैलोर (Pallor) कहा जाता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ धूप न मिलने, मौसम के बदलाव या थोड़ी बहुत सुस्ती समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चेहरे और नाखूनों का रंग फीका पड़ना शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। आइए समझते हैं कि पैलोर आखिर क्या है, यह क्यों होता है और शरीर में इसके क्या-क्या संकेत दिखाई देते हैं।