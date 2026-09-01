सीने में दाईं तरफ दिल होना अयोग्यता, यूनिफॉर्म सर्विस के लिए मेडिकल बोर्ड की राय ही सर्वोपरि

कोर्ट ने कहा कि कांस्टेबल का पद वर्दीधारी और अनुशासनात्मक सेवाओं से जुड़ा है। चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक फिटनेस तय करने का अधिकार नियोक्ता और विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड के पास है। सामान्य परिस्थितियों में किसी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट की दी गई रिपोर्ट भर्ती बोर्ड के विशेषज्ञ मेडिकल पैनल के फैसले का स्थान नहीं ले सकती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मेडिकल विशेषज्ञों के ऊपर अपनी राय नहीं थोप सकती और न ही इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य कर सकती है।