रात 9.30 बजे तक घर नहीं पहुंची ग्वालियर की अनन्या, सुबह घर आई बुरी खबर, 37 मिनट में सब खत्म

मास्टरमाइंड इशान की बहन की ससुराल अनन्या के घर के पास है। इसलिए अनन्या से दोस्ती थी। उसने अनन्या से शादी का प्रस्ताव रखा था लेकिन मुरैना में रिश्ता तय होने के बाद आरोपी से बात करना बंद दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अनन्या नया बाजार में साड़ी की दुकान पर काम करती थी। सुबह 11 बजे जाती है और रात 9 बजे तक लौटती है। इसलिए रात के समय अरबाज के साथ किराए पर कार लेकर आया। अनन्या के घर लौटने से पहले केआरजी कॉलेज के पास इंतजार में खड़ा हो गया। रात 9 बजकर 03 मिनट पर अनन्या आई तो उसे बात करने के बहाने जबरिया कार में बैठाया। अरबाज कार ड्राइव कर रहा था। अनन्या से कहा अनस से नाता तोड़कर उससे शादी का वादा करे लेकिन वह तैयार नहीं हुई तो चलती कार में उसकी जान ले ली और कैंसर पहाड़ी पर फेंककर रात 9.40 बजे घर जाकर दुबक गया।