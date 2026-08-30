जीआरपी को मिला पहला नारकोटिक डॉग ‘चिंकी प्रो’ पलक झपकते ही पकड़ेगा गांजा-अफीम और चरस

ग्वालियर. ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर नकेल कसने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। जीआरपी के सुरक्षा दस्ते में पहली बार विशेष रूप से प्रशिक्षित नारकोटिक डॉग 'चिंकी प्रो. को तैनात किया गया है। यह डॉग गांजा, अफीम, चरस और स्मैक जैसे मादक पदार्थों की गंध पहचानने में प्रशिक्षित है। जीआरपी के पास अब तक केवल 'डेक्सी' नाम का डॉग था, जो बम डिस्पोजल और सुरक्षा जांच में इस्तेमाल किया जाता है। साढ़े पांच साल का डेक्सी लंबे समय से स्टेशन पर चेकिंग के दौरान तैनात रहा है। अब चिंकी प्रो के शामिल होने से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जांच और प्रभावी होने की उम्मीद है।

चिंकी प्रो की हैंडलिंग और देखरेख की जिम्मेदारी जीआरपी के आरक्षक संदीप सिंह परिहार को सौंपी गई है। प्रशिक्षण के बाद से ही दोनों के बीच बेहतर तालमेल है। यह जोड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म, अराइवल-डिपार्चर क्षेत्र और लंबी दूरी की ट्रेनों में नियमित जांच कर रही है।