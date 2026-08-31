31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior news: 42 दिन तक रहेगा रेलवे का ब्लॉक, 1 सितंबर से नहीं होगा 20 ट्रेनें का स्टॉपेज

Indian Railways: पुनर्विकास के कारण 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पावर व ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान 43 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे और 20 ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Aug 31, 2026

Indian Railways: रेलवे का मेगा ब्लॉक (Photo Source: AI Image)

Indian Railways: रेलवे का मेगा ब्लॉक (Photo Source: AI Image)

Gwalior news: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का असर एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ओर आने-जाने वाले रेल यात्रियों पर पड़ेगा। काम के चलते 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फरीदाबाद स्टेशन पर पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 43 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे और 20 ट्रेनों का निर्धारित ठहराव नहीं होगा। इन 43 ट्रेनों में 17 अप और 26 डाउन दिशा की ट्रेनें शामिल हैं।

बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म

प्लेटफॉर्म 3 की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म 4 और प्लेटफॉर्म 2 की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म 1 से संचालित किया जाएगा। ग्वालियर के यात्रियों के लिए 22199 ग्वालियर-बांद्रा टर्मिनस सुशासन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 2 के बजाय प्लेटफॉर्म 1 से चलेगी। वहीं 22200 बांद्रा टर्मिनस-ग्वालियर सुशासन सुपरफास्ट एक्सप्रेस इसी अवधि में प्लेटफॉर्म 3 के बजाय प्लेटफॉर्म 4 से संचालित होगी।

दिल्ली से आने वाली ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी

यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि 12138 पंजाब मेल, 20986 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कोटा साप्ताहिक एक्सप्रेस, 11450 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-जबलपुर एक्सप्रेस, 16032 अंडमान एक्सप्रेस और 16318 हिमसागर एक्सप्रेस 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक फरीदाबाद नहीं रुकेंगी। वहीं 19326 अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस, 11842 कुरुक्षेत्र-खजुराहो एक्सप्रेस, 19020 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 12920 मालवा एक्सप्रेस, 14622 फिरोजपुर-नांदेड एक्सप्रेस, 22918 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस और 19308 ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस का ठहराव 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक नहीं होगा।

फरीदाबाद में 20 ट्रेनों का ठहराव खत्म

ब्लॉक के कारण 20 ट्रेनों का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। इनमें डाउन दिशा की 8 और अप दिशा की 12 ट्रेनें शामिल हैं। 12919 मालवा एक्सप्रेस का ठहराव 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक नहीं होगा। 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस और 12625 केरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30 अगस्त से 13 अक्टूबर तक फरीदाबाद नहीं रुकेंगी। वहीं 14309 उज्जैनी एक्सप्रेस, 14317 योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, 14621 नांदेड-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस तथा 11077 पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस का ठहराव 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक समाप्त रहेगा।

Indore news: 2 सितंबर के बाद शुरु होंगे ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन, एक साथ जुटेंगे 50 हजार ‘जेन-जी’

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi visit indore: इंदौर में होगा राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम (Photo Source: Rahul Gandhi instagram )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 04:16 pm

Published on:

31 Aug 2026 04:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior news: 42 दिन तक रहेगा रेलवे का ब्लॉक, 1 सितंबर से नहीं होगा 20 ट्रेनें का स्टॉपेज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20871047

Alt Text: Gwalior Municipal Corporation conducts geo-tagging survey to identify 86,840 new properties and illegal plots in unauthorized colonies.
ग्वालियर

ट्रेनों में नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं

Railway
ग्वालियर

Gwalior News: बच्चे को पार्क से लेकर लौट रही महिला से छीनी सुहाग की निशानी

Gwalior Mangalsutra Snatching
ग्वालियर

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांसी से मथुरा तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, एमपी के कृष्ण भक्त देखें शेड्यूल

Jhansi Mathura Special Trains
ग्वालियर

त्योहारी सीजन में मिठास और खरीदारी के बीच मिलावट और कम तौल का खेल

packet
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.