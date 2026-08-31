Gwalior news: 42 दिन तक रहेगा रेलवे का ब्लॉक, 1 सितंबर से नहीं होगा 20 ट्रेनें का स्टॉपेज

Gwalior news: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का असर एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ओर आने-जाने वाले रेल यात्रियों पर पड़ेगा। काम के चलते 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फरीदाबाद स्टेशन पर पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 43 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे और 20 ट्रेनों का निर्धारित ठहराव नहीं होगा। इन 43 ट्रेनों में 17 अप और 26 डाउन दिशा की ट्रेनें शामिल हैं।