Wisdom Teeth: हर किसी की अक्ल दाढ़ नहीं निकलती! जानें अक्ल दाढ़ क्यों निकलती है और कब बन सकती है समस्या

अगर अक्ल दाढ़ सीधी और सही जगह पर निकल रही है, तो यह कोई परेशानी नहीं देती। लेकिन जबड़े में जगह की कमी के कारण जब यह टेढ़ी-मेढ़ी निकलने लगती है, तब परेशानियां शुरू होती हैं। इसे डॉक्टरी भाषा में 'इम्पैक्टेड विजडम टूथ' (Impacted Wisdom Tooth) कहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मसूड़ों में तेज दर्द और सूजन हो सकती है। जब अक्ल दाढ़ जगह न होने पर सीधे निकलने के बजाय टेढ़ी होकर बगल वाले दांत को धक्का देती है, तो इससे दूसरे दांतों में कैविटी (कीड़ा लगना) या उनकी जड़ें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। दर्द और सूजन इतनी बढ़ सकती है कि खाना चबाना या पूरा मुंह खोलना भी मुश्किल हो जाता है। मुंह के एकदम पीछे होने के कारण वहां तक टूथब्रश ठीक से नहीं पहुंच पाता। सफाई न होने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे सांसों में बदबू और दांतों में सड़न होने लगती है। दुर्लभ मामलों में, मसूड़े के अंदर दबे हुए अक्ल दाढ़ के आसपास तरल पदार्थ से भरी थैली (सिस्ट) बन सकती है, जो जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है।