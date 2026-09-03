Basophils: ब्लड टेस्ट में बेसोफिल्स बढ़े हुए हैं? जानें एलर्जी से लेकर किन समस्याओं का हो सकता है संकेत

Basophils Hindi: जब भी हम कोई सामान्य या हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो डॉक्टर हमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराने की सलाह देते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट में सफेद रक्त कोशिकाओं (WBCs) के कई हिस्से दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक छोटा लेकिन बेहद अहम हिस्सा होता है बेसोफिल्स (Basophils)। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में बेसोफिल्स की मात्रा बढ़ी हुई आई है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टरी भाषा में बेसोफिल्स के बढ़ने को बेसोफिलिया (Basophilia) कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह होता है कि आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी समस्या से निपटने के लिए सक्रिय हो गई है। आइए समझते हैं कि बेसोफिल्स क्या हैं और इनके बढ़ने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं।