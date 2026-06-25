CDC से जानिए Dengue में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? NS1, IgM, IgG और CBC का मतलब समझिए

NS1 (नॉन-स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1) डेंगू वायरस द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोटीन है। जब व्यक्ति को डेंगू संक्रमण होता है, तो बीमारी के शुरुआती दिनों में यह प्रोटीन खून में पाया जा सकता है। यह टेस्ट बुखार शुरू होने के पहले 1 से 7 दिनों के भीतर और शुरुआती संक्रमण की पहचान के लिए किया जाता है। यदि NS1 टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो यह डेंगू संक्रमण का मजबूत संकेत माना जाता है।