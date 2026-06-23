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WHO Dengue Guidelines: बच्चों में डेंगू को लेकर WHO की पहली गाइडलाइन, जानिए कौन से लक्षण बन सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

WHO Dengue Guidelines: WHO ने पहली बार बच्चों में डेंगू के इलाज और पहचान को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। जानिए कौन से लक्षण Severe Dengue का संकेत हो सकते हैं और कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 23, 2026

Severe Dengue Symptoms Dengue in Children WHO Dengue Guidelines

मच्छर को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

WHO Dengue Guidelines for Children: बरसात का मौसम आते ही डेंगू के मामले बढ़ने लगते हैं। कई माता-पिता सोचते हैं कि डेंगू सिर्फ कुछ दिनों का बुखार है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बच्चों में यह बीमारी तेजी से गंभीर रूप ले सकती है।

इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए World Health Organization (WHO) ने जून 2026 में पहली बार बच्चों पर केंद्रित डेंगू उपचार (Child-Focused Dengue Treatment) को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों में गंभीर जटिलताओं का खतरा अधिक होता है।

100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है डेंगू

WHO का कहना है कि डेंगू अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और यह बच्चों के लिए बड़ा स्वास्थ्य खतरा बनता जा रहा है। साल 2024 में दुनिया भर में 1.4 करोड़ से ज्यादा डेंगू के मामले और 10 हजार से अधिक मौतें दर्ज की गईं। बच्चों, खासकर कम उम्र के बच्चों में गंभीर डेंगू का खतरा अधिक पाया गया है।

WHO ने बच्चों के लिए अलग गाइडलाइन क्यों जारी की?

WHO के मुताबिक अभी तक डेंगू के इलाज के लिए कोई ऐसी लाइसेंस प्राप्त दवा उपलब्ध नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर सके। फिलहाल मरीजों का इलाज लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर में पानी की कमी पूरी करने पर आधारित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की जरूरतें वयस्कों से अलग होती हैं। इसलिए डेंगू की दवाओं और उपचार पर रिसर्च की शुरुआत से ही बच्चों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से WHO ने Pediatric Drug Optimization Process (PADO) रिपोर्ट जारी की है।

डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं?

शुरुआत में डेंगू सामान्य वायरल बुखार जैसा लग सकता है। बच्चों में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

  • तेज बुखार
  • सिरदर्द
  • आंखों के पीछे दर्द
  • शरीर और जोड़ों में दर्द
  • अत्यधिक कमजोरी
  • भूख कम लगना
  • मतली या उल्टी
  • त्वचा पर लाल चकत्ते

इन लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

कौन से संकेत बताते हैं कि डेंगू गंभीर हो सकता है?

WHO के अनुसार कुछ चेतावनी संकेत ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये Severe Dengue की शुरुआत हो सकते हैं।

  1. लगातार उल्टी होना

अगर बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा है और कुछ भी खा-पी नहीं पा रहा है।

  1. पेट में तेज दर्द

लगातार या बढ़ता हुआ पेट दर्द गंभीर संकेत हो सकता है।

  1. अत्यधिक सुस्ती या बेचैनी

बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त दिखे या असामान्य रूप से चिड़चिड़ा हो जाए।

  1. नाक या मसूड़ों से खून आना

यह प्लेटलेट्स या रक्तस्राव संबंधी जटिलताओं का संकेत हो सकता है।

  1. सांस लेने में परेशानी

यह स्थिति तुरंत चिकित्सा सहायता की मांग करती है।

  1. हाथ-पैर ठंडे पड़ना

यह शरीर में रक्त संचार प्रभावित होने का संकेत हो सकता है।

  1. पेशाब कम होना

डिहाइड्रेशन और गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है।

बच्चों में डेंगू ज्यादा खतरनाक क्यों हो सकता है?

बच्चों के शरीर में तरल पदार्थ (Fluid Balance) तेजी से प्रभावित हो सकता है। गंभीर मामलों में रक्त वाहिकाओं से प्लाज्मा लीक होने लगता है, जिससे शॉक, अंगों को नुकसान और जान का खतरा तक पैदा हो सकता है।

माता-पिता क्या सावधानी बरतें?

  • बच्चे को पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ दें।
  • बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं।
  • डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न दें।
  • मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं।
  • चेतावनी संकेत दिखने पर तुरंत अस्पताल जाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

23 Jun 2026 04:01 pm

Hindi News / Health / WHO Dengue Guidelines: बच्चों में डेंगू को लेकर WHO की पहली गाइडलाइन, जानिए कौन से लक्षण बन सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

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