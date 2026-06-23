WHO Dengue Guidelines: बच्चों में डेंगू को लेकर WHO की पहली गाइडलाइन, जानिए कौन से लक्षण बन सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

WHO का कहना है कि डेंगू अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और यह बच्चों के लिए बड़ा स्वास्थ्य खतरा बनता जा रहा है। साल 2024 में दुनिया भर में 1.4 करोड़ से ज्यादा डेंगू के मामले और 10 हजार से अधिक मौतें दर्ज की गईं। बच्चों, खासकर कम उम्र के बच्चों में गंभीर डेंगू का खतरा अधिक पाया गया है।