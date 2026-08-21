Dry Socket: दांत निकालने के बाद घाव में दिखने लगे हड्डी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या है ड्राई सॉकेट और क्यों होता है तेज दर्द

दांत निकालने के बाद घाव में खाली गड्ढा दिख रहा है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Dry Socket Cause: दांत निकलवाना वैसे भी किसी के लिए आसान अनुभव नहीं होता। लेकिन असली आफत तब आती है जब दांत निकलने के कुछ दिनों बाद मसूड़े का दर्द ठीक होने की बजाय अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दांत निकली हुई जगह पर ध्यान से देखने पर सफेद या पीली हड्डी जैसा कुछ नजर आ रहा है और दर्द कान या गले तक फैल रहा है, तो सावधान हो जाइए। मेडिकल भाषा में इस समस्या को Dry Socket (ड्राई सॉकेट) कहा जाता है। की आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक के आधार पर समझते हैं कि यह समस्या क्या है, क्यों होती है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक, जब डॉक्टर आपका कोई खराब या अकल दाढ़ (Wisdom Tooth) निकालता है, तो उस खाली जगह में कुदरती रूप से खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट (Blood Clot) बनता है। यह थक्का बहुत काम की चीज होता है। यह खाली पड़े घाव को ढकता है और अंदर की नाजुक हड्डी और नसों को हवा, खाने और थूक से बचाकर रखता है। इसी थक्के की वजह से घाव धीरे धीरे भरता है और नई हड्डी व मसूड़ा बनते हैं। ड्राई सॉकेट तब बनता है जब यह खून का थक्का अपनी जगह से हट जाता है, घुल जाता है या ठीक से बन ही नहीं पाता। ऐसा होने पर घाव के अंदर की हड्डी और नसें पूरी तरह से खुली रह जाती हैं। जब भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या हवा मुंह के अंदर जाती है, तो इन खुली नसों में तेज जलन और भयंकर दर्द होता है।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक, अगर आपको ड्राई सॉकेट के लक्षण दिख रहे हैं तो घर पर बैठकर सहने की गलती न करें। तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट इसका इलाज इस तरह करते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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