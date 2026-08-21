Dry Socket: दांत निकालने के बाद घाव में दिखने लगे हड्डी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या है ड्राई सॉकेट और क्यों होता है तेज दर्द

मेयो क्लिनिक के मुताबिक, जब डॉक्टर आपका कोई खराब या अकल दाढ़ (Wisdom Tooth) निकालता है, तो उस खाली जगह में कुदरती रूप से खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट (Blood Clot) बनता है। यह थक्का बहुत काम की चीज होता है। यह खाली पड़े घाव को ढकता है और अंदर की नाजुक हड्डी और नसों को हवा, खाने और थूक से बचाकर रखता है। इसी थक्के की वजह से घाव धीरे धीरे भरता है और नई हड्डी व मसूड़ा बनते हैं। ड्राई सॉकेट तब बनता है जब यह खून का थक्का अपनी जगह से हट जाता है, घुल जाता है या ठीक से बन ही नहीं पाता। ऐसा होने पर घाव के अंदर की हड्डी और नसें पूरी तरह से खुली रह जाती हैं। जब भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या हवा मुंह के अंदर जाती है, तो इन खुली नसों में तेज जलन और भयंकर दर्द होता है।