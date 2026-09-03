नाक से बार-बार खून आना और एक तरफ नाक बंद रहना? हो सकता है Sinus Cancer का शुरुआती संकेत, एनएचएस से जानें कारण

Sinus Cancer Symptoms: मौसम बदलने या सर्दी-जुकाम होने पर नाक बंद होना या कभी-कभार नाक से हल्का-फुल्का खून आना बहुत आम बात है। लेकिन अगर आपकी नाक सिर्फ एक तरफ से ही लगातार बंद रहती है और उससे बार-बार बिना किसी वजह के खून आ रहा है, तो इसे मामूली सर्दी या एलर्जी मानकर टालने की भूल बिल्कुल न करें। यह साइनस कैंसर (Nasal and Sinus Cancer) का शुरुआती इशारा हो सकता है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य संस्था NHS के अनुसार, साइनस कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में बहुत दबे पांव आती है। इसके लक्षण बिल्कुल आम जुकाम जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे समय रहते पहचान नहीं पाते। आइए जानते हैं कि साइनस कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है।