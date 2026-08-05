Hand Sensations: हाथों में झनझनाहट, जलन, ठंडापन या करंट जैसा एहसास, हर लक्षण किस बीमारी की ओर इशारा करता है?

Tingling in Hands and Feet Causes: हाथ-पैर में झुनझुनी या सुई चुभने जैसी सनसनाहट महसूस होना एक आम समस्या हो सकती है। कई बार लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने, हाथ पर सो जाने या पैरों को ज्यादा देर तक क्रॉस करके रखने के कारण कुछ समय के लिए हाथ-पैर सुन्न या झनझनाने लगते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके पीछे नसों से जुड़ी कोई समस्या या दूसरी स्वास्थ्य स्थिति भी जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हाथ-पैर में झुनझुनी क्यों होती है, इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और किन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।