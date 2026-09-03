Hairy Cell Leukemia क्या है? मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण और लक्षण

ल्यूकेमिया रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार, हेयरी सेल ल्यूकेमिया हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद मज्जा (बोन मैरो) से शुरू होता है। बोन मैरो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs), सफेद रक्त कोशिकाएं (WBCs) और प्लेटलेट्स बनाने का काम करती है। इस बीमारी में हमारे शरीर की एक खास तरह की सफेद रक्त कोशिका, जिसे बी-लिम्फोसाइट (B-lymphocytes) कहते हैं, असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। जब डॉक्टर इन प्रभावित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इनकी सतह पर छोटे-छोटे बाल (Hair-like projections) जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसी बनावट की वजह से इसे हेयरी सेल ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये असामान्य कोशिकाएं बोन मैरो में जमा होने लगती हैं और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बनने से रोकती हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर में रेड ब्लड सेल्स, सामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है।