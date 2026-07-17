Fibromyalgia: हर समय शरीर में दर्द और कमजोरी को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है फाइब्रोमायल्जिया

मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह दर्द शरीर के दोनों तरफ (ऊपर और नीचे) कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा समय से लगातार बना रहता है। यह एक धीमा लेकिन हर वक्त रहने वाला दर्द होता है। आप चाहे 8 घंटे की पूरी नींद ले लें या दिनभर आराम करें, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत ही नहीं है। दर्द के कारण गहरी नींद (Deep Sleep) नहीं आ पाती, जिससे सुबह उठने पर भी इंसान खुद को थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करता है। इस बीमारी में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, चीजें याद नहीं रहतीं और दिमाग में हमेशा एक धुंधलापन सा (Mental Fog) महसूस होता है।