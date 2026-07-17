Tonsil Stones: मुंह से बदबू और गले में कुछ फंसा-फंसा महसूस होता है? यह टॉन्सिल स्टोन्स का संकेत हो सकता है

Tonsil Stones Symptoms: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, लेकिन पानी पीने या खाना खाने के बाद भी वह अपनी जगह से हिल नहीं रहा? या फिर ब्रश करने और माउथवॉश इस्तेमाल करने के बाद भी मुंह की बदबू जाने का नाम नहीं ले रही? अगर आपका जवाब हां है, तो इसके पीछे टॉन्सिल स्टोन्स (Tonsil Stones) हो सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इसे आसान भाषा में टॉन्सिल की पथरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह क्या बला है, क्यों होती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।