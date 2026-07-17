Vaccination Tips: बच्चों के वैक्सीन लगवाने से पहले माता-पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? NHS की सलाह

WHO के अनुसार, जब डॉक्टर या नर्स बच्चे को टीका लगा रहे हों, तब माता-पिता का बर्ताव बहुत मायने रखता है, बच्चे अपने माता-पिता के चेहरे के हाव-भाव बहुत जल्दी भांप लेते हैं। अगर आप खुद डरे हुए या परेशान दिखेंगे, तो बच्चा और ज्यादा रोने लगेगा। इसलिए खुद को शांत रखें और मुस्कुराते रहें। बच्चे को गोदी में इस तरह आराम से पकड़ें कि उसका वह हिस्सा सामने रहे जहां टीका लगना है, लेकिन वह ज्यादा हिल-डुल न पाए। आपका छूना बच्चे को सुरक्षा का अहसास कराता है। टीका लगते समय बच्चे से बातें करें, उसे कोई कहानी सुनाएं, गाना गाएं या उसके खिलौने की तरफ उसका ध्यान खींचें। कई बार बच्चे को पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है।