Neonatal Herpes: बच्चे को बुखार, दूध पीने में दिक्कत और त्वचा पर छाले? NHS से जानिए कितनी गंभीर हो सकती है समस्या

Neonatal Herpes Symptoms: नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी काफी कमजोर होती है। ऐसे में छोटी सी भी बीमारी उनके लिए गंभीर रूप ले सकती है। एनएचएस के अनुसार, नियोनेटल हर्पीज (Neonatal Herpes) एक ऐसा इन्फेक्शन है जो नवजात बच्चों को प्रभावित करता है। अगर सही समय पर इसके लक्षणों को न पहचाना जाए, तो यह बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस बीमारी के मुख्य संकेत क्या हैं और आपको कब तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए।