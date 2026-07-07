Delirium: डिलीरियम के कारण रात में भ्रम! ध्यान भटकना और याददाश्त कमजोर होना हो सकता है संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें कारण

Delirium Cause: अक्सर बढ़ती उम्र में या किसी बीमारी के दौरान लोग अचानक से बहकी-बहकी बातें करने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है या वे अपनों को ही नहीं पहचान पाते। कई बार घर वाले इसे सामान्य भूलने की बीमारी या बुढ़ापे का असर मान लेते हैं। इसे डिलीरियम (Delirium) कहा जाता है। यह दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान अचानक से बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लक्षण अक्सर रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?