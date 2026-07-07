Brugada Syndrome का खतरा किन लोगों में ज्यादा होता है? Mayo Clinic ने बताए बड़े Risk Factors

Mayo Clinic के अनुसार, Brugada Syndrome की पहचान अक्सर ECG (Electrocardiogram) से की जाती है, हालांकि कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच और जेनेटिक टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। Cleveland Clinic का कहना है कि जिन लोगों के परिवार में इस बीमारी का इतिहास है, उन्हें समय रहते कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेकर जांच करानी चाहिए। वहीं NCBI के अनुसार, समय पर पहचान और सही इलाज से इस बीमारी से होने वाली गंभीर जटिलताओं, जैसे अचानक कार्डियक अरेस्ट, के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए अगर परिवार में ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या ऊपर बताए गए लक्षण दिखाई देते हैं, तो जांच करवाने में देरी न करें।